Det kom til at koste en 39-årig kvinde meget dyrt, at hun lørdag eftermiddag kom til at smække sig ude fra sin lejlighed på 4. sal på Harald Jensens Gade i Sydhavnen i København.

»Efter at hun tilsyneladende har låst sig selv ude, ser det ud til, at hun har forsøgt at kravle op fra gadeplan til 4. sal. Men det går ikke efter hensigten, da hun desværre falder ned på fortovet,« oplyser vagtchef Henrik Moll fra Københavns Politi til B.T.

»Ved faldet kommer hun svært til skade, men hun er tilsyneladende meldt udenfor livsfare, som det ser ud nu,« tilføjer vagtchefen fra Københavns Politi.

Der blev slået alarm om den alvorlige faldulykke kl. 14.23, da nogle forbipasserende opdagede ulykken. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan det lykkedes kvinden at kravle op af etageejendommens facade.