Fredag aften gennemførte Københavns Politi en hastighedskontrol i Øresundstunnelen.

Her kørte en 20-årig så stærkt, at politiet ikke mindes at have oplevet noget lignende.

274 km/t blev bilistens vanvidsfart målt til.

På en strækning hvor hastighedsgrænsen er 90 km/t. Med andre ord kørte han mere end tre gange så hurtigt, som tilladt.

»Han havde lånt sin fars Mercedes AMG,« siger vagtchef Henrik Stormer lørdag morgen om den unge svenske bilist.

Opstod der farlige situationer på grund af bilistens ekstremt høje fart?

»Det er i sig selv farligt at køre så stærkt, som den unge mand gjorde. Der skal ikke mere til end en ujævnhed på vejen, før det kan gå grueligt galt,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Men heldigvis opstod der ikke farlige situationer for andre bilister, før han blev stoppet.«

Overfor DR fortalte nattens vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen, at han ikke mindes, at en bilist tidligere er blevet målt til så høj en hastighed.

Den 20-årige svenske mand får nu en klækkelig bøde – og han kan godt glemme at krydse Øresundstunnelen i bil igen lige foreløbig.

»På grund af den høje fart mister han omgående førerretten her i Danmark. Hvordan det forholder sig i Sverige, ved jeg ikke,« siger Henrik Stormer.

Han tilføjer, at fartovertrædelsen også kan få konsekvenser for den unge svenske mand i hjemlandet på grund af det nordiske politisamarbejde.

Præcis hvornår den svenske vanvidsbilist blev stoppet, ved vagtchefen ikke, men det var i tidsrummet 19-23 fredag aften, hvor hastighedskontrollen blev gennemført.

Den 20-årige svensker var ikke ene om at træde for hårdt på speederen.

I alt 15 bilister er blevet sigtet for fartforseelser. En af dem blev målt til en hastighed på 205 km/t.