En stor klimademonstration har torsdag formiddag udspillet sig i det centrale København.

24 klimademonstranter spærrede for trafikken på H.C. Andersens Boulevard, hvor de havde medbragt rafter og bannere med budskab om omgående klimaretfærdighed.

Det oplyser Københavns Politi.

Flere af demonstranterne lagde sig ligeledes afklædte på kørebanen. Indsmurt i hvad der ligner blod.

Extinction Rebellion demonstrerer for klimaretfærdighed. Foto: Extinction Rebellion Vis mere Extinction Rebellion demonstrerer for klimaretfærdighed. Foto: Extinction Rebellion

Politiet var massivt til stede og gav i første omgang demonstranterne et påbud om at fjerne sig, og da ikke påfyldte dette, blev alle 24 demonstranter anholdt.

De er nu sigtet for gadeuorden, oplyser vagtchef Henrik Stormer.

Aktionen er nu opløst og H.C. Andersens Boulevard er ikke længere spærret.

Trafikken i indre København vil dog formentlig være mærket af afspærringen lidt endnu.

Extinction Rebellion beskriver sig selv som en 'decentraliseret, international og ikke-partipolitisk folkebevægelse, der bruger ikke-voldelig civil ulydighed for at presse regeringer til at handle retfærdigt på klima- og biodiversitetskrisen'.