16 måneders ungdomssanktion.

Sådan lyder afgørelsen i en domsmandsret ved Retten i Sønderborg tirsdag eftermiddag til en 16-årig teenager, som 27. juni med vold, trusler og tvang overfaldt og befalede en skrækslagen 14-årig dreng til at kysse gerningsmandens fødder i og uden for en toiletbås i shoppingcentret Borgen i Sønderborg.

»Kys min fod! Kys min fucking fod!« kommanderede han sit offer, som tydeligvis ikke turde andet end at adlyde.

Selve ydmygelsen af den to år yngre teenager er et af i alt 11 forhold i sagen, som den 16-årige har været tiltalt for.

Et andet forhold handler om den ekstra ydmygelse, det er, at gerningsmanden efterfølgende delte en videosekvens af hele den voldsomme episode på sociale medier.

Voldsdelen skete før og under befalingen om, at den 14-årige skulle kysse fødderne på den 16-årige.

Offeret blev taget med et hårdt halsgreb af den fysisk større gerningsmand og tvunget ind i toiletbåsen, hvor han først slog ham med knytnæve i ansigtet og nikkede ham en skalle.

Derefter hev han igen drengen ud på flisegulvet, hvor han befalede den 14-årige at knæle og kysse fødderne.

Da han kravlede ned og gjorde som krævet under barske trusler, blev han sparket i hovedet. Anden gang han måtte gennemgå ydmygelsen af kysse fødderne på den 16-årige, blev han slået i nakken oppefra.

Det er fremgået af vidneforklaringerne i sagen, at der forud for voldsepisoden var gået et forløb, hvor den 16-årige havde spurgt den 14-årige, om han ville 'wingmane' ham – altså sige god for ham over for den to år yngre teenagers ekskæreste, som den 16-årige var meget interesseret i.

Men det ville den 14-årige ikke.

Blandt andet fordi både han og de to piger, som han fulgtes med den pågældende dag i shoppingcentret, synes, 'det var lidt klamt', at den fysisk store teenager, som ifølge et af vidnernes beskrivelse ligner en mand på 20-21 år, skulle være sammen med så ung en pige.

Og det var tilsyneladende det, der fik den 16-årige til at fare i flint.

Han bad den anden dreng om at komme ud til toiletterne under påskud af, at de skulle snakke sammen.

Men her ventede der ham det grove og ydmygende overfald, som en anden teenager blev tvunget til at filme med gerningsmandens mobiltelefon.

Den 16-årige blev dømt i 10 af de 11 forhold. Det sidste af forholdene handlede om særdeles grove trusler mod et vidne.

Et forhold, som er kommet ind i anklageskriftet i sidste øjeblik, eftersom truslen blev givet ganske kort tid før retssagens første dag, som var fredag i sidste uge.

»Jeg stikker dig ned, hvis jeg ser dig i retten i Sønderborg på fredag,« lød truslen.

Af samme grund har den nu dømte siden truslen været varetægtsfængslet i surrogat på den sikrede institution 'Koglen'.

Samme sted, som han umiddelbart efter domsafsigelsen tirsdag eftermiddag blev ført tilbage til trods protester fra hans forsvarer.

Den 16-årige modtog dommen om ungdomssanktion.