I 1989 blev Tommy Pedersen og hans ven Kim idømt hver 14 års fængsel for at have dræbt og parteret den 30-årige Tonni Lauritsen i Tolne i Nordjylland.

I dag, næsten 30 år senere, lever Tommy Pedersen et ganske almindeligt liv uden at angre sine gerninger.

Det fortalte han, da han torsdag aften stod frem i TV 2-dokumentaren 'Rejseholdet - jagten på en morder' og berettede om den forårsdag i 1987, hvor han og kammeraten Kim slog Tonni Lauritsen ihjel og begravede ham for efterfølgende at grave liget op igen, partere det og brænde det.

»Jeg startede hos Rigspolitiets rejsehold i 1986, og det her skete i 1987. Det var en stor sag, og det var en meget speciel sag, fordi vi ikke havde noget lig,« fortæller den nu tidligere efterforskningsleder Jens Damborg, der i sin tid stod i spidsen for efterforskningen, til BT.

Men selv om sagen, der blev døbt Tolne-drabet, i medierne blev beskrevet som makaber på grund af de grusomme detaljer om parteringen og afbrændingen, så er Tommy Pedersen imidlertid af en anden overbevisning.

For Tommy Pedersen forstår ganske enkelt ikke, hvorfor sagen i sin tid blev stemplet som en af de mest makabre, når krematorier dagligt brænder lig af, som forinden er blevet skåret op i forbindelse med obduktioner.

»Du får mig ikke til at sige, at jeg har dårlig samvittighed over det, der skete med Tonni. Det er passé, og hvad der skete i fortiden, skal man ikke gå og tænke på. Så bliver man bare tosset,« siger han i TV 2-programmet.

Og det overrasker egentlig ikke den tidligere efterforskningsleder Jens Damborg.

»Jeg afhørte selv Tommy i sin tid, og der var han måske af en lidt anden holdning, end han er i dag. Det, der overraskede mig, var hans holdning til at have parteret liget. Fordi det sker hver dag i forbindelse med obduktioner, så mente han ikke, man kunne kalde det makabert, og den køber jeg ikke helt,« siger Jens Damborg og tilføjer:

»Jeg opfatter det lidt som en nødvendig flugt fra hans side. Han prøver på at skjule sig bag det her.«

Efter Tommy Pedersen havde parteret liget af Tonni Lauritsen, brændte han det. Efterfølgende ville han have spredt asken, men i stedet endte han og Kim med at bruge de knoglerester, der var tilbage fra afbrændingen, til at blande op i noget cement, som man brugte til en carport.

Efter adskillige afhøringer fik politiet kendskab til knogleresterne i betonen, og det blev et af de afgørende beviser i sagen.

Tommy Pedersen og Kim blev løsladt tilbage i 2001 efter at have afsonet 12 år af deres dom. I dag er Kim død, men Tommy Pedersen er en fri mand og lever stadig i Nordjylland ikke langt fra den landejendom, hvor han for godt 30 år siden var med til at dræbe Tonni Lauritsen.