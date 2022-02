Malerier af Michael Kvium og Asger Jorn forsvandt, inden kurator fik fingre i dem. Anklaget for hæleri med sjældne designerstole og en fartoverskridelse, der kan koste retten til at køre bil.

Strafferammen siger i teorien op til otte års fængsel for blot et enkelt af de forhold, en berygtet dansk erhvervsmand og tidligere del af det danske jetset risikerer i to opsigtsvækkende anklageskrifter, som B.T. har fået aktindsigt i.

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at det ville gå sådan. Slet ikke.

I start-00erne så det faktisk ganske anderledes ud.

Den danske erhvervsmand førte sig frem som en del af den danske jetset-elite. Fra sit hjem i en mondæn palævilla kunne han nyde udsigten over hele Aarhusbugten. Hvis han da ikke var på ferie i sit sommerhus i Sydeuropa.

Der stod millioner på bankbogen og en stilling, som de fleste må taget hatten af for, på cv'et.

Det gik ganske godt, men allerede for mange år siden blev sagen en anden.

Det er nemlig ikke første gang, erhvervsmanden er i vælten. Han har flere konkurser bag sig med firmaer, som faldt med et brag med dertilhørende milliongæld. Ligesom han før har været anklaget for at bruge selskabets midler på dyre restaurantbesøg og vine.

Nu er den gal igen. Erhvervsmanden, der er i 50erne, er tiltalt for skyldnersvig, hæleri, færdselsovertrædelse og subsidiært mandatsvig og underslæb.

Ifølge anklagemyndigheden har han videresolgt malerier af Michael Kvium og Asger Jorn – blandt mange andre. Problemet var bare, at malerierne ikke var hans.

De tilhørte konkursboet efter hans virksomhed og var desuden pantsatte.

»Det er dels et problem, fordi de er pantsat, og så skal man have tilladelse af panthaver til at sælge dem,« siger Kim Sommer, der er professor i konkursret ved Aarhus Universitet.

»Men det er dels også et problem, hvis de ikke var pantsat. For pengene skal gå ind på kontoen til den, der ejer værdierne – ellers forsvinder de ud af formuen og det, der skal dække de kreditorer, der er. På en måde svarer det til, at man bare tager penge i kassen,« siger Kim Sommer.

I alt er der blevet solgt ni forskellige malerier til flere hundrede tusinde kroner – som var pantsat til anden side.

I samme anklageskrift er han tiltalt for at have kørt 124 km/t et sted, hvor han måtte køre 60 km/t, og han er derfor tiltalt efter færdselsloven. Det risikerer at koste ham kørekortet.

B.T. har også fået aktindsigt i et andet anklageskrift, hvor han er tiltalt. Her har erhvervsmanden angiveligt været i besiddelse af to stole til en værdi af 200.000 kroner – som stammede fra et indbrud.

Det er ikke milde påstande.

»Skyldnersvigssagen handler om 432.000 kroner, hvilket næsten trækker den op i den grove berigelsesparagraf. Så ja, den er alvorlig. Hælerisagen er mindre alvorlig, men drejer sig trods alt om møbler til en værdi af godt 200.000 kroner. Det er sådan, at det ved berigelsesforbrydelser som her typisk af sagsgenstandens værdi, der afgør grovheden – og dermed også, hvor streng straffen bliver,« forklarer Lars Bo Langsted, der er professor emeritus på Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om frihedsstraf, konfiskation af 204.000 kroner og ubetinget frakendelse af førerretten.

B.T. oplyser ikke navnet på den danske erhvervsmand i artiklen, da han endnu ikke er dømt i sagen. Han er dog blevet forelagt anklageskriftets tiltaler.

»Jeg har ingen bemærkninger. Ud over at der ikke er fugls føde på den sag. I hvert fald ikke i forhold til mig,« skriver han i et skriftligt svar til B.T.

Det er uklart, hvor den danske erhvervsmand i dag befinder sig. Efter en af hans konkurser blev den aarhusianske palævilla solgt, og han har siden opholdt sig i flere europæiske lande.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den tiltalte erhvervsmands advokat.