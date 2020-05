En kvittering fra et indkøb i Meny kan vise sig at få afgørende betydning i sagen mod den drabstiltalte James Schmidt.

Det kom frem ved tirsdagens retsmøde, hvor anklager Søren Harbo indledte behandlingen af de tredje drabsforhold, som James Schmidt er tiltalt for.

Det forhold omhandler drabet på den 83-årige Eva Hoffmeister, der blev 5. februar 2019. Hun var det første af i alt tre pensionister, der ifølge anklagemyndigheden blev dræbt af den 28-årige James Schmidt. Han nægter sig skyldig i drab.

I første omgang blev Eva Hoffmeisters død henlagt som værende af naturlige årsager, men da to pensionister en lille måneds tid senere også døde under mistænkelige omstændigheder, genoptog politiet sagen. I mellemtiden var Eva Hoffeister imidlertid blevet kremeret, og en obduktion var dermed ikke mulig.

I stedet har politiet været nødsaget til at henlede opmærksomheden på en række billeder, der blev taget i Eva Hoffmeisters hjem den dag, hun blev fundet død.

På et af billederne kunne man se en kvittering fra Meny, og tidspunktet for den kvittering er således det, der ifølge anklager Søren Harbo er af væsentlig betydning.

»Kvitteringen er fra 5. februar klokken 13.19, og det er et vigtigt tidspunkt,« lød det fra anklager Søren Harbo, inden han fortsatte:

»Klokken 14.44 samme dag bliver der lavet et hævningsforsøg i en Jyske Bank på Nørrebrogade på 1.865 kroner svarende til 250 euro.«

Og den hævning samt en række andre hævninger fra de andre ofres betalingskort har James Schmidt nemlig erkendt at have stået bag.

Samtidig viser James Schmidt rejsekortoplysninger ifølge anklagemyndigheden, at han checkede ud på Svanemøllen Station tæt på Eva Hoffmeisters hjem på Vangehusvej klokken 13.42 og checkede ind igen 14.12.

Det er således i det tidsrum, at han ifølge politiet skulle have slået Eva Hoffmeister ihjel.

Pressen fik ved dagens retsmøde et særligt indblik i billedmaterialet i forbindelse med drabet på Eva Hoffmeister.

På billederne lagde anklager Søren Harbo særlig vægt på, at et tæppe i køkkenet, hvor Eva Hoffmeister blev fundet to dage senere, var skubbet væk fra sit skridsikre underlag, at en krans var væltet ned fra væggen, og at en stok lå placeret et stykke fra dens oprindelige plads.

Kvinden, der fandt Eva Hoffmeister, forklarede tirsdag, at hun aldrig brugte den stok, og hun derfor også studsede over, at den lå, hvor den gjorde. På et andet billede kunne man videre se de varer, som Eva Hoffmeister havde købt i Meny. De stod stadig på en stol i køkkenet, da hun blev fundet død.

Ved tirsdagens retsmøde kom det desuden frem, at 28-årige James Schmidt i begyndelsen af marts, hvor Inez Hasselblad og Peter Jensen Olsen blev dræbt, også forsøgte at komme i kontakt med en 74-årig kvinde i samme boligkompleks.

Kvinden forklarede i retten, at James Schmidt havde forsøgt at invitere hende til et jazzarrangement - angiveligt fordi han synes, hun var sød.

»Hans mor boede i samme opgang som jeg, så han kom op og ringede på min dør og ville have mig med til noget jazz. Han synes, jeg var sød, og det undrede jeg mig lidt over. Jeg er 74 - han var 26 år,« lød det fra kvinden, der pænt takkede nej.

Det fik imidlertid ikke James Schmidt til at opgive.

Dagen efter forsøgte han sig igen uden held, og et par dage senere havde han stillet tre flasker spiritus på en bænk foran kvindens lejlighed.

Alle gange afviste kvinden James Schmidt.