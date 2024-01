De har angiveligt luret på flere hundrede personer og søgt personfølsomme oplysninger frem som navn, adresse, alder og civilstand.

Derfor er tre kvinder nu tiltalt i sager om registermisbrug, mens de har arbejdet i det offentlige.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om tre kvinder på henholdsvis 27, 46 og 61 år, der i det kommunale datasystem SAPA har fremsøgt personfølsomme oplysninger 'uden tjenstlig anledning til det.'

'Den 27-årige kvinde har ifølge anklageskriftet uberettiget søgt oplysninger på i alt 350 forskellige personer, den 46-årige kvinde er tiltalt for uretmæssigt at have slået 130 borgere op, mens den 61-årige kvinde ifølge anklageskriftet har søgt oplysninger på 203 forskellige borgere uden at have hat en arbejdsmæssig anledning til det,' skriver Midt- og Vestjyllands Politi.

Det drejer sig derfor om 683 tilfælde i alt.

Det fremgår også, at den ene kvinde har været ansat i Skive Kommune, mens de to andre har været ansat i Viborg Kommune.

Sagen er endnu ikke berammet, men anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om bødestraf.

