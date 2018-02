En sexanklaget hypnotisør betalte kvinde 6000 kroner, efter at hun fandt hans behandling grænseoverskridende.

København. Flere kvinder skrev til en 43-årig hypnotisør efter deres behandling hos ham, at de følte behandlingen var grænseoverskridende. En kvinde betalte han også penge, da hun konfronterede ham med sin utilfredshed.

Det er tirsdag kommet frem i Retten i Glostrup, som behandler sagen mod hypnotisøren, der er anklaget for at have krænket ti kvinder og piger under hypnosebehandling.

Han er anklaget for blufærdighedskrænkelse mod flere af kvinderne. Tre kvinder skal han også have forgrebet sig på seksuelt.

En kvinde kaldte behandlingen for "grænseoverskridende" i en besked, som hun sendte til den 43-årige efter behandling på hans klinik Hypnotic i Rødovre Centrum i maj 2016.

Hypnotisøren skal under behandlingen af kvinden have berørt hendes lår og ført sin hånd op imod hendes kønsorgan uden på tøjet.

En anden kvinde konfronterede ligeledes hypnotisøren med, at hun i efteråret 2014 fandt behandlingen grænseoverskridende. Ifølge anklagen befølte han hendes inderlår og kønsorgan uden på tøjet.

Hypnotisøren er ikke enig i kvindens udlægning af sagen, men han betalte hende alligevel 6000 kroner, selv om hendes behandlinger kun havde kostet 4400 kroner.

- Det er for at lukke hende af, lyder det fra den 43-årige.

Hypnotisøren skal også haft seksuelt samkvem med tre af de ti kvinder. Blandt andet havde han sex med en kvinde, som var til hypnose hos ham i november 2014.

Ifølge anklagen var det voldtægt, men det nægter han. Efter samlejet kontaktede kvinden hypnotisøren igen, hvor hun krævede pengene tilbage for behandlingen. Det ville den 43-årige dog ikke.

- Jeg var irriteret på hende. Hun sagde det, som om at sex var betaling, siger han.

Han skal også have voldtaget en ung kvinde i Hedehusene. Ifølge anklagen skete det under en hypnosebehandling, men ifølge den tiltalte var der blot tale om frivillig sex.

Sagen mod hypnotisøren begyndte at rulle tilbage i december 2016, hvor anklagerne om overgreb på en 16-årig pige blev anmeldt til politiet.

