Tirsdag aften har udviklet sig voldsomt for to kvinder, der er kommet op at slås på Nørrebro.

Den ene af kvinderne trak i forbindelse med slåskampen en kniv - angiveligt for at forsvare sig selv.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

Københavns Politi er netop nu tilstede i Mimersgade, hvor slåskampen fandt sted, for at undersøge området.

Kvinderne, som er fra henholdsvis 2002 og 2004, er i politiets varetægt. Ligeledes er kniven.

Vagtchefen oplyser, at de indblandede er sluppet med overfladiske skrammer.

