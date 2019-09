Det er ikke nødvendigvis det mest ophidsende i verden at sidde i venteværelset på et hospital og vente på sin tur.

Mandag aften opstod der imidlertid dramatik på et venteværelse på Slagelse Sygehus - af de helt forkerte årsager.

Mens de sad i venteværelset på en af sygehusets afdelinger, kom to kvinder op at skændes.

Det endte i et decideret slagsmål.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Ja, det gik så voldsomt for sig, at den ene af kvinderne måtte en tur på politistationen og nu er sigtet for vold.

Det var en 39-årig kvinde fra Slagelse og en 20-årig kvinde fra Holbæk, som kom op at toppes.

Politiet blev tilkaldt, og klokken 21:05 blev den 39-årige anholdt og sigtet for vold mod den yngre kvinde.

Hun blev taget med på politistationen i Slagelse og afhørt, hvorefter hun kunne vende tilbage til sygehuset og modtage sin behandling.

B.T. har været i kontakt med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at høre, præcis hvad der førte til sigtelsen for vold.

Det kan politiet imidlertid ikke oplyse.

Hvorfor kvinderne kom op at slås, fremgår heller ikke.