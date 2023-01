Lyt til artiklen

To kvinder modtog over en million kommunale kroner ved at søge patienttilskud for behandlinger på en sundhedsklinik og indberette over 200 sygedage i løbet af to et halvt år.

Der er bare et problem.

At det hele var fup og svindel. Nu er de to kvinder blevet dømt for svindel over for Jammerbugt Kommune, skriver TV 2 Nord.

En 56-årig klinikejer er idømt et års fængsel, mens en 40-årig klinikchef får otte måneders fængsel. Dommene er betingede og med krav om samfundstjeneste.

Det sociale bedrageri fandt sted fra januar 2017 til august 2019.

Her søgte de to kvinder om et såkaldt helbredstillæg for i alt 900.000 kroner hos kommunen til adskillige pensionister, som havde været klienter i sundhedsklinikken.

Men ifølge politiets anklager fandt mange af behandlingerne aldrig sted.

Derudover modtog de to dømte over 180.000 kroner i sygedagpenge fra kommunen for i alt 230 indberettede sygedage – selvom de var på arbejde de pågældende dage.

Kvinderne har tidligere nægtet sig skyldige i sagen. Det vides ikke, hvordan de forholder sig til dommen.