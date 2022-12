Lyt til artiklen

I september sidste år valgte jysk kommune at anmelde to ansatte til politiet.

Mistanken var, at de havde misbrugt deres stillinger hos Horsens Kommune til at foretage uberettiget opslag i CPR-registret. Og den mistanke er nu så stærk, at politiet har rejst tiltale mod dem.

Konkret er de to kvinder – en på 61 år og en på 48 – tiltalt for henholdsvis 31 og 26 forskellige forhold.

Forhold, der altså omhandler ulovlige opslag i borgeres personlige oplysninger, lyder det fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden mener nu at kunne bevise, at de to kvinder har overtrådt en paragraf i straffeloven, der omhandler stillingsmisbrug.

I paragraffen lyder det, at den, der misbruger sit virke i det offentlige til at krænke privatpersoner eller det offentliges ret, kan straffes med bøde eller fængsel.

Bliver de kendt skyldige, risikerer de op til fire måneders fængsel. Finder retten, at de to kvinder skulle have brugt oplysningerne til egen eller andres vinding, er strafferammen dog op til to års ubetinget fængsel.

Politiet modtog anmeldelsen af kvinderne 20. september 2021, og man har nu formuleret to anklageskrifter, der er sendt til retten.

Nu er det op til retten at finde tid til, at sagerne kan køre. Det er endnu ikke besluttet, hvornår det bliver.