Da vagten spottede, at de to kvinder var i færd med at stjæle fra butikken, forsøgte han at tilbageholde dem.

Men kvinderne modsatte sig. I voldsom grad.

Det er i hvert fald sådan, Østjyllands Politi i tirsdagens døgnrapport beskriver en episode, der udspillede sig i en butik på Dytmærsken i Randers mandag eftermiddag.

Hvordan de to rumænske kvinder, som er 19 og 42 år, forholder sig til sagen, er uvist. Det vil blive afklaret, når de tirsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers med henblik på varetægtsfængsling.

Konkret er kvinderne sigtet for tyveri og vold mod butiksvagten.

Ifølge politiet blev vagten tildelt flere slag og spark, spyttet på og sparket i skridtet, da han ville tage kvinderne ind i baglokalet i kølvandet på tyveriet.

Da politiet klokken 17.50 ankom til butikken, blev de to kvinder anholdt, lyder det.

