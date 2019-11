Flere kvindelige politikere fra Østjylland chikaneres. Nu har Fatma Øktem (V) valgt at gå rettens vej.

- Hvis du vidste, hvor mange gange jeg har overvejet, om det er det værd. Første gang, jeg blev truet på livet, overvejede jeg seriøst at trække mig som politiker, fordi jeg syntes, det var en stor omkostning.

Ordene tilhører Venstres folketingsmedlem Fatma Øktem, der den 25. november er indkaldt som vidne i sin egen sag om chikane. Det skriver TV2 Østjylland.

- Igennem en meget lang periode fik jeg trusler, heriblandt også dødstrusler, som jeg valgte at melde til politiet. Det er en linje, jeg vil bruge fremadrettet. Jeg har i meget, meget lang ikke sagt det højt, når jeg fik trusler, fordi jeg ikke ville fremstå som en svag kvinde eller et offer, siger hun til TV2 Østjylland.

Fatma Øktem har med egne ord fået nok af ubehagelige beskeder, opkald og henvendelser på gaden. Udover at melde trusler til politiet, vil hun fremover også dele chikane på sociale medier.

Fatma Øktem er blot en af mange kvindelige politikere, der dagligt lever med chikane og trusler fra kendte og ukendte sider.

Hendes partifælle Britt Bager er flere gange blevet kaldt en 'møgluder' eller 'en klam kælling', men særligt én sag skille sig ud.

- Jeg havde en stalker, mens jeg var folketingskandidat. Jeg fik en søn på det tidspunkt, og han skrev, at han elskede mig og min søn, og jeg kunne se, at den måde, han fulgte mig på, var helt unaturlig. Da jeg blokerede ham, opsøgte ham mig via en anden facebookprofil og til sidste begyndte han at ringe til mig, siger hun til TV2 Østjylland.

Ifølge Britt Bager gør chikane, at man bliver mistænksom, ser sig over skulderen og bliver unødvendigt skeptisk over for folk, der opsøger en på gaden.

- Jeg tænker også på, om jeg har lyst til at være i politik, når mit barn skal starte i skole. Jeg ved, at nogle af mine kollegaer har været udsat for nogle ubehagelig ting. Det værste er, når man kan se, at ens nærmeste bliver berørte af en politisk karriere, siger hun til TV2 Østjylland.

Mona Juul (K) kender også til chikane fra mænd, hun ikke kender. Den antager forskellig form, og Mona Juul får blandt andet jævnligt tilsendt såkaldte dick-picks på sociale medier.

- Jeg tænker, at det er typisk er nogle stalkere, der måske ikke er helt færdigbagte. Der er noget, der kokser helt i hovedet på dem. Jeg synes, det er klamt, og jeg ved, at mange kollegaer er berørte, og det er usolidarisk, hvis jeg ikke også nævner det.

Selvom Mona Juul ikke lader sig påvirke voldsomt af diverse henvendelser, mener hun, at chikane er et problem for demokratiet.

- Folk gider ikke stille op, hvis de ved, at man bliver tæsket på, lige så snart, man gør det, uanset om det er på mail, mobil eller sociale medier, siger hun til TV2 Østjylland.