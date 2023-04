Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 37-årig kvindelig turist er lørdag eftermiddag faldet ud over Møns Klint og er død af sine kvæstelser.

Det fortæller Sydsjællands Politi til B.T.

»Vi ved, hvor hun er fra, men vi kommer ikke med yderligere detaljer, da de pårørende endnu ikke er underrettet,« lyder det fra vagtchefen.

Kvinden blev i første omgang reddet op og fløjet på Rigshospitalet, men hun overlevede ikke kvæstelserne.

Politiet har endnu ikke kortlagt hele forløbet, men man mener, at kvindens fald er sket ved, at hun ville tage nogle billeder.

Møns Klint er et yndet turistmål. Man er netop nu ved at undersøge forholdene på stedet for ulykken.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning' herunder eller der, hvor du normalt lytter til podcast: