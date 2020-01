Én på skrinet og et fast greb i armen.

Det var reaktionen fra chefen, da en kvindelig tjener i sommeren 2019 bad om en ordentlig tone på arbejdspladsen.

Nu har den østjyske restaurantejer fået en dom på 20 dages betinget fængsel for volden, skriver Fagbladet 3F.

Det var længere tids uoverensstemmelser mellem chef og ansat, der kulminerede i juli sidste år, og fik ejeren til at se rødt og stikke hende en lussing.

Da tjeneren bad om chefen tale ordentligt, da han gav hende en ordre, mistede han besindelsen og greb til vold.

Hun meldte sagen til politiet, og mandag faldt dommen i byretten i Randers.

Den kvindelige tjener ønsker ikke selv at udtale sig om sagen til magasinet, men hendes advokat lader forstå, at både han og hans klient er tilfredse med dommen.

Nu venter de bare på, at Erstatningsnævnet skal afgøre, om tjeneren kan få udbetalt den erstatning, hun har stillet krav om.

Den mandlige ejer af restauranten har erkendt sig skyldig under hele sagen, men først mandag fortalte han sin version af sagen.

»Jeg kunne ikke beherske mig, beklageligvis. Jeg skammer mig over, at jeg kunne finde på det. Og jeg er meget ked af de problemer, jeg har påført både min far og restauranten,« siger han til Fagbladet 3F.

Dommen vækker glæde hos formand i 3F Djursland, Joan Brøgger, som mener, at den viser, at ledere skal behandle deres ansatte med respekt.

Hun håber også, at sagen vil få andre til at indse, at de ikke behøver bøje nakken overfor sin chef.