En kvindelig fodgænger er tirsdag morgen blevet påkørt af en varebil på Bjergbyvej syd for Kundby.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

»Det er en varebil, der med sit sidespejl har ramt en fodgænger uheldigt,« fortæller pressemedarbejder Charlotte Tornquist.

Hun kan ikke komme nærmere tilstanden på kvinden, men fortæller, at der er politi og ambulancer, ligesom en helikopter er blevet bestilt.

»Hun er allerede fløjet afsted,« lyder det.

De nærmere omstændigheder til uheldet er ved at blive undersøgt. Men det er sket på en landevej, mens det har været mørkt.

Politiet påpeger, at uheldet kan have noget med en høj hastighed at gøre, men det er endnu uvist.

I forbindelse med uheldet er vejen spærret i begge retninger. Politiet opfordrer derfor bilister til at søge andre veje.

Opdateres …