Den britiske bodybuilder, model og pornoskuespiller Joanna Thomas døde i sin lejlighed i Camborne 26. april.

Nu er det kommet frem, at den 43-årige kvinde døde af en kombination af medicin og narkotika.

Det skriver Mirror.

Thomas opnåede stor berømmelse og succes undervejs i sin karriere, men nu afslører kvindens mor, at bodybuilderen havde en hård tilværelse, og nedturen startede allerede, da hun var blot 14 år gammel.

Moren, Mary Thomas, siger ifølge Mirror, at hendes datter blev groomet og derefter havde et seksuelt forhold med en logerende i familiens hjem, da hun var 14 år gammel. Familien vidste på daværende tidspunkt intet om det.

Sexmisbruget blev tilsyneladende startskuddet på omfattende psykiske problemer, som fulgte hende helt frem til hendes alt for tidlige død.

Hun begyndte at styrketræne som 17-årig, og blev hurtigt besat af det. Hun tog steroider og flyttede som 20-årig til Californien, hvor hun med det samme fandt stor succes som professionel bodybuilder - i øvrigt den yngste, kvindelige professionelle nogensinde.

»Hun levede et luksuriøst liv, minglede med berømtheder, kørte i hurtige biler, boede i store huse og gik til mange fester,« siger Mary Thomas ifølge Mirror.

Men en bilulykke samt den hårde træning gav hende kroniske smerter i nakken, ryggen og knæene, og hun fik stærk medicin, som hun blev dybt afhængig af.

Når hun ikke trænede op til konkurrencer arbejdede hun som model, og hun medvirkede i adskillige pornofilm.

Efter et forlist ægteskab flyttede hun tilbage til England, hvor hun levede i ren elendighed og tog heroin jævnligt.

»Vi var klar over, at hun tog heroin en eller to gange om ugen. Det brød vi os ikke om. Hun havde taget heroin i tre eller fire år,« siger Mary Thomas.

Joanna Thomas blev fundet død i sin rodede lejlighed i Camborne med smertestillende medicin og hårde stoffer omkring sig. Moren tror ikke på, at der var tale om selvmord.

»Jeg tror ikke på, at hun kunne finde på at slå sig selv ihjel. Hendes krop gav op, og kunne ikke klare den cocktail af stoffer, som hun havde indtaget,« siger Mary Thomas iføge Mirror.

Joanna Thomas tog ifølge den lokale retsmediciner, der bekræfter dødsårsagen som en cocktail af stoffer, steroider helt frem til sin død.