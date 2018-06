Hun gav efter for tilnærmelser fra en forelsket patient og havde jævnligt sex med ham gennem næsten fire år. Men tirsdag kom en midaldrende ergoterapeut ved retten i Roskilde til at betale prisen for det ulovlige forhold på en af de lukkede psykiatriske afdelinger på Sct. Hans Hospital: to måneders betinget fængsel og en godtgørelse til ham på 10.000 kr., selv om han havde lagt hævnporno med billeder fra deres samvær på nettet.

»Det lyder sikkert naivt, men faktisk var jeg ikke klar over, at det var ulovligt, hvis jeg var sammen med ham. Hvis jeg var fuldstændig kold i røven, så havde jeg ikke gjort det. Jeg får psykologhjælp den dag i dag på grund af det her. Jeg blev snotforvirret og nåede at blive rigtig glad for ham, men i dag er jeg mega ked af, hvad jeg har gjort,« fortalte den ulykkelige kvinde i retten, hvor sagen blev behandlet som en tilståelsessag.

Det seksuelle samvær fandt sted i perioden fra 2010 til 2014. Her havde ergoterapeuten adskillige gange samleje og andre former for sex med den psykiatriske patient. Det foregik både på hans værelse, i et træningslokale, i et sommerhus og i behandlerens bil. Endelig fandt de erotiske stævnemøder også sted i skovene omkring Roskilde, når patienten havde kortvarig udgang.



Ergoterapeuten fortalte foran dommeren, at forholdet til patienten gradvist udviklede sig, efter at hun havde vundet hans fortrolighed.

Fakta Det siger loven Straffelovens paragraf 219: Med fængsel indtil 4 år straffes den, der er 1) ansat ved kriminalforsorgen, og som har samleje med en person, der er optaget i en af kriminalforsorgens institutioner, og som er undergivet den pågældendes myndighed, 2) ansat ved politiet, og som har samleje med en person, der er frihedsberøvet og i politiets varetægt, eller 3) ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling, døgninstitution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen.

»Hans humør svingede meget, men han begyndte at åbne op for nogle ting over for mig. En dag beder han mig komme ind på stuen og siger, at jeg skal lukke mine øjne. Jeg koncentrerer mig om, hvor mine nøgler og min alarm befinder sig, men i stedet kysser han mig. Jeg bliver helt paf og forlader stuen, og siden hen finder jeg også mit telefonnummer på hans stue. Der hoppede mit hjerte lige - det var ikke rart.«

»Efter det kys var han egentlig meget ordentlig og spændt på min reaktion. Han sagde, han havde gået i lang tid og været forelsket i mig. Han vidste godt, at jeg var gift, men han havde en tro på, at det ville være positivt for ham at kende en kvinde, der hverken havde kriminelle forhold eller en diagnose. Og efterhånden kom jeg meget tæt på ham, og vi fik også privat kontakt, som blev mere seksuel fra hans side. Han har forskellige præferencer og har et meget stort behov på det område. Det blev til både almindeligt samleje og især oralsex. Det var ikke særlig fedt, for jeg kunne ikke lide det på den måde, som han godt kunne lide det på,« forklarede kvinden i retten.

I efteråret 2014 gik deres forhold dog i stykker, og på nettet kunne ergoterapeuten finde billeder af sig selv, som patienten havde taget, mens hun havde oralsex med ham. Billederne blev delt til 700 mennesker.

Det var medvirkende til, at dommeren udmålte en forholdsvis lav straf på 60 dages betinget fængsel og en tortgodtgørelse på 'kun' 10.000 kroner.

»Når man selv er opsøgende og oven i købet deler billedmateriale til offentligheden, så er man ikke så forurettet, at det er synd for en,« lød det fra dommeren i Roskilde.