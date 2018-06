En midaldrende kvinde har som behandler på en lukket, psykiatrisk afdeling ifølge politiets tiltale forbrudt sig mod straffeloven ved i over fire år at have haft jævnlig sex med en mandlig patient.

Dermed har hun efter anklagemyndighedens opfattelse overtrådt straffelovens § 219, der har en teoretisk strafferamme på fire års fængsel. Paragraffen forbyder blandt andet, at man som ansat på en psykiatrisk afdeling har samleje med nogen, der er optaget i institutionen. Også selv om det sker helt frivilligt.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt det ulovlige seksuelle samvær mellem behandleren og den psykiatriske patient sted i perioden fra januar 2010 til sommeren 2014. Her havde behandleren, der var ansat som ergoterapeut, adskillige gange samleje og andre former for sex med den indlagte patient. Det foregik både på hans værelse, i et træningslokale, i et sommerhus og i behandlerens bil. Endelig fandt de erotiske stævnemøder også sted i skovene omkring den lukkede afdeling, når patienten havde udgang.

Når straffesagen i næste uge kommer for retten, forventes den at kunne afvikles som en tilståelsessag, da behandleren under politiets afhøringer af hende har erkendt omstændighederne omkring de mange seksuelle forhold. I tilsvarende sager er der i flere tilfælde afsagt domme på omkring tre måneders fængsel.

Anklagemyndigheden vil i retten også nedlægge påstand om, at den midaldrende kvinde indtil videre frakendes retten til at arbejde som ergoterapeut og i det hele taget udøve virksomhed, der indebærer pleje- eller behandlingssituationer på blandt andet plejehjem, i beskyttede boliger, på sygehusafdelinger eller lignende steder.

Ergoterapeuter arbejder i psykiatrien normalt blandt andet med at genoptræne og vejlede patienterne om fysiske, psykiske og sociale forhold.