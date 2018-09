24-årig mand er anholdt for at have stukket en kvindelig ansat med kniv i Birkerød. Hendes tilstand er stabil.

Birkerød. En kvindelig ansat på et bosted i Birkerød er fredag formiddag blevet stukket i ryggen med en steakkniv af en mandlig beboer.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Kvindens tilstand er stabil, og hendes pårørende er blevet underrettet.

For et par timer siden blev en kvindelig ansat på et bosted i Birkerød stukket i ryggen med en kniv. Den formodede gerningsmand, en 24-årig mandlig beboer, blev efterfølgende anholdt #politidk https://t.co/mq1Lk42Znd — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) September 14, 2018

Ifølge politiet er gerningsmanden en 24-årig mand. Han blev anholdt tæt på bostedet, efter at politiet aktiverede politihundene.

Politiet forventer, at manden skal fremstilles i et grundlovsforhør lørdag. Inden da skal der foretages vidneafhøringer samt sikres tekniske spor fra gerningsstedet.

Fra bostedet blev der slået alarm klokken 11.18. Omkring 20 minutter senere blev manden anholdt.

/ritzau/