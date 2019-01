Flugt fra Psykiatrisk Afdeling i Middelfart varede i 22 minutter.

Ved at holde en tandbørste op på halsen af en kvindelig ansat på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart lykkedes det søndag aften for to yngre mænd at true sig ud i friheden.

Mændene flygtede klokken 20.36, men efter blot 22 minutter anholdt politiet begge uden dramatik, oplyser Fyns Politi og fyens.dk.

Muligvis var tandbørsten filet til, så den var blevet skarp, lyder det fra politiet, som til fyens.dk oplyser, at der nu vil blive rejst flere sigtelser mod mændene.

Det drejer sig om trusler mod en offentlig ansat, om ulovlig tvang og om selve flugten.

De to mænd er henholdsvis 21 og 23 år. Den ene er anbragt på den lukkede hospitalsafdeling ifølge en dom, mens den anden er varetægtsfængslet.

/ritzau/