Under en forestilling i Cirkus Arena styrtede en ukrainsk akrobat tre meter ned. Hun er uden for livsfare.

Helsingør. En kvindelig trapezartist styrtede onsdag eftermiddag ned under en forestilling i Cirkus Arena, der i øjeblikket optræder i Hornbæk.

Det oplyser Nordsjællands Politi, der fik anmeldelsen om ulykken klokken 17.25.

- Ulykken sker under afslutningen på hendes nummer, fortæller vagtchef Henrik Alstrup.

- Her skal en wire stoppe hende i cirka tre meters højde, men den knækker, og hun falder de tre meter ned, fortsætter han.

Kvinden blev fløjet til Rigshospitalets Traumecenter i helikopter. Vagtchefen kan ikke sige noget nærmere om kvindens tilstand, men hun skulle være uden for livsfare.

- Hun var hele tiden ved bevidsthed og kunne tale med folk, siger Henrik Alstrup.

Efter ulykken fortsatte cirkusset sin forestilling.

Der er tale om en ung, ukrainsk kvinde, som er en del af teatertruppen Bingo Teateret fra den ukrainske hovedstad, Kiev.

Cirkus Arenas turnéchef, Klaus Jochumsen, understreger over for Ekstra Bladet, at kvinden ikke er ansat af Cirkus Arena.

- Det er hendes egen rekvisit eller det teater, som hun er ansat i, siger han til avisen med henvisning til den wire, der knækkede.

- Altså Bingo teateret i Ukraine. Når vi har artister, uanset om det er i luften eller en kanonkonge, så er det altid artistens eget ansvar at vedligeholde rekvisitten.

Klaus Jochumsen fortæller samtidig, at han har det "ad helvedes til" med, at kvinden faldt ned.

Cirkus Arena er ifølge sin hjemmeside Nordens største cirkus og er i gang med en turné, der bringer det rundt i hele landet.

