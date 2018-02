Anklageren har 37 sigtelser om bedrageri og identitetstyveri. Ofrene var ofte kvinder. Der falder dom tirsdag.

København. En 48-årig mand har mandag i Københavns Byret erkendt omfattende bedrageri. Ofrene er i flere tilfælde kvinder, som han kom i kontakt med gennem netdating.

Nogle af kvinderne blev han kæreste med, og nogle gange flyttede han ind.

Da han i omkring fem måneder flyttede ind hos en kvinde i hendes lejlighed på Amager, brugte han - uden at hun vidste det - hendes identitetsoplysninger til at bestille benzinkort hos forskellige selskaber i både hendes og sit eget navn.

Kortene blev brugt til at købe benzin og forskellige andre ting.

Er du blandt mandens ofre, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook

I andre tilfælde fik han lov til at låne kvinders dankort og pinkode, som han brugte til indkøb.

Til en af disse kvinder havde han fortalt, at han ventede på en bankoverførsel på 20.000 kroner.

Imens lånte han kvindens dankort, som han hævede små 13.000 kroner på. Desuden brugte hans hendes identitetsoplysninger til en låneansøgning i et forsøg på at købe en bil.

Anklagemyndigheden har rejst 37 sigtelser mod manden, som han langt hen ad vejen erkender. Sagen kører derfor som en tilståelsessag i byretten.

Ud over bedrageri - ofte af grov beskaffenhed - lyder sigtelserne mod ham blandt andet også på dokumentfalsk, databedrageri og tyveri.

Et gennemgående træk er, at den 48-årige har løjet for ofrene om sine forhold. En kvinde fik at vide, at han var politimand, mens en anden fik at vide, at han havde en chefstilling. Men det passede ikke.

Blandt de mandlige ofre er en, som han fik penge af for arbejde, der aldrig blev udført.

I et andet tilfælde overførte en mand 10.000 kroner til ham som betaling for et bodyguard-kursus. Den 48-årige havde lovet ham ansættelse i et firma, som de kunne oprette sammen.

Han erkender også, at han oprettede MobilePay-konti, der var tilknyttet kort, der ikke var hans egne, og at han har købt mobiler og oprettet mobilabonnementer med andre menneskers kørekort og sundhedskort.

Blandt de forurettede er også bilfirmaer, som han lånte eller leasede biler af, som han ikke leverede tilbage til tiden.

Ifølge hans forsvarer, advokat Helle Lokdam, erkender han forhold for omkring 430.000 kroner og forsøg, der beløber sig til omkring en halv million kroner.

Anklagemyndighedens liste løber op i omkring 300.000 kroner mere, men disse forhold nægter han.

Den 48-årige er tidligere dømt for tilsvarende kriminalitet.

Radio24syv har beskæftiget sig med hans historie i en meget aflyttet podcast.

Der falder dom i sagen tirsdag.

/ritzau/