En 55-årig mand er sigtet for at have voldtaget en 23-årig kvinde.

Overgrebet fandt ifølge sigtelsen sted på Klostertorvet i det centrale Aarhus natten til mandag.

Manden blev ifølge Århus Stiftstidende fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus mandag eftermiddag.

Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, siger til avisen, at den 55-årige mand havde mødt den 23-årige kvinde forud for episoden.

Den 55-årige mand forklarede, at han og den 23-årige havde sex på åben gade.

Men den forklaring var ifølge retten ikke fyldestgørende.

Ifølge sigtelsen har manden udnyttet, at den unge kvinde var for fuld til at modsætte sig.

Den sigtede er foreløbig varetægtsfængslet i fire uger.