En 26-årig mand er fængslet for at udgive sig for at være betjent og voldtage en kvinde i hendes lejlighed.

En 26-årig mand er onsdag i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i 27 dage.

Ifølge sigtelsen skaffede hans sig adgang til en kvindes hjem ved at udgive sig for at været politimand, hvorefter han voldtog hende.

Voldtægten fandt sted først på natten den 4. maj. Her henvendte en mand sig til en kvinde, der var på vej hjem til sin lejlighed i København.

Manden fortalte, at han var betjent og forlangte at se, hvad hun havde i sin taske.

Derefter beskyldte han hende for at være i besiddelse af stoffer og fortalte, at det var nødvendigt, at han tog med hjem til hendes lejlighed for at ransage den.

Hjemme i lejligheden foretog han en ransagning, hvorefter han truede med at tage kvinden med på stationen, hvis hun ikke tog sit tøj af og lagde sig på sengen.

Mens hun lå dér, holdt han hendes arme fast og voldtog hende.

Manden nægter sig skyldig i sigtelsen.

Der er nedlagt navneforbud både i forhold til offeret og til den sigtede. Desuden foregik grundlovsforhøret for lukkede døre, så det er uvist, hvad manden har forklaret, og hvilke beviser politiet har imod ham.

/ritzau/