I byretten fik en kvinde en hård straf for at forsøge at dræbe sin mand. Hun vil frifindes i landsretten.

I andet halvår af 2018 var en mand i begyndelsen af 70'erne indlagt på tre forskellige sygehuse, hvor hans tilstand med mellemrum pludseligt blev voldsomt forværret.

Manden har en sød tand, og hans hustru gennem 45 år havde ofte kager og desserter med, når hun besøgte ham.

Men de søde sager var fyldt med et muskelafslappende stof, og den tilsyneladende betænksomme hustru forsøgte i virkeligheden at slå sin mand ihjel.

Det mener politi og anklagemyndighed, og i december sidste år gav seks nævninger og tre dommere ved Retten i Sønderborg dem ret. Den nu 66-årige Renate Christa Bach blev idømt syv år fængsel for drabsforsøg på sin mand.

Hun har under hele sagen nægtet sig skyldig, og hun ankede på stedet dommen til Vestre Landsret, som mandag tager hul på sagen. Her vil hun frifindes for den alvorlige anklage.

29. juli 2018 blev manden indlagt på Sønderborg Sygehus. To måneder senere blev han overført til Odense Universitetshospital, og yderligere en måned senere blev han flyttet til Rigshospitalet.

På alle tre sygehuse blev mandens tilstand flere gange alvorligt forværret. Han blev i flere tilfælde "dybt bevidstløs med minimal hjerneaktivitet og var i livsfare", som det står beskrevet i anklageskriftet.

Lægerne på Rigshospitalet fattede mistanke til, at forværringerne i mandens tilstand hang sammen med hustruens besøg med søde desserter og kager.

Da han i midten af november igen gik i koma kort efter et af hustruens besøg, tog lægerne derfor flere prøver af hans maveindhold, urin og blod. Prøverne afslørede, at han havde medikamentet baclofen i kroppen. Det er et muskelafslappende middel, som i store doser er livsfarligt.

Rigshospitalet satte derefter vagt ved manden, og hans alvorlige anfald klingede af.

Hans hustru fik ordineret bacoflen - ifølge hendes mand og datter, fordi hun i årevis har lidt af den neurologiske lidelse Parkinsons sygdom.

Stor var derfor deres overraskelse, da det i byretten kom frem, at hun slet ikke lider af Parkinsons, skrev det regionale medie JydskeVestkysten, da sagen var for byretten.

Det er under sagen ikke kommet frem, hvorfor kvinden angiveligt skulle ønske sin mand død. Både hun, manden, familie og venner har fortalt om et ægtepar, der elskede hinanden højt.

- Jeg vil sige, at jeg elsker min mand højt, så hvorfor skulle jeg gøre det, sagde kvinden ifølge JydskeVestkysten i retten.

Vestre Landsret ventes at afsige dom i sagen 24. september.

/ritzau/