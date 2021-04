En kvinde i den lille sydjyske by Høll fik sig tirsdag morgen noget af en overraskelse.

Da hun kom hjem, kunne hun nemlig konstatere, at nogen havde været inde i hendes hus – og en fremmed person lå i hendes seng.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Kvinden vendte hjem til sit hus tirsdag morgen klokken 07.30 og lagde med det samme mærke til, at noget ikke var, som det burde. For det første var lyset tændt, og for det andet stod en flaske vin fremme.

På husets første sal fandt hun en kvinde, der lå og sov i hendes seng. Den fremmede kvinde havde også drukket en halv kasse øl, der havde stået i huset.

Beboeren af huset formåede at smide den fremmede kvinde ud – men onsdag morgen stod det klart, at kvinden havde været på spil igen i et andet hus, forklarer politikommissær Jesper Duus fra Patruljecenter Midt til Vejle Amts Folkeblad.

Denne gang blev kvinden fundet sovende i et hus i Kolding.

Kvinden, der har erkendt, hun også sov i huset i Høll, er nu blevet sigtet for de to forhold.