Ældre borgere, som på den ene eller anden måde bliver snydt og får stjålet deres penge, er ikke en ny historie.

I Nordjylland har de den seneste uge oplevet en bølge af den slags forbrydelser, men der kan være lys for enden af tunnelen.

TV 2 Nord skriver, at en kvinde fredag blev anholdt, sigtet for to tilfælde begået i henholdsvis Aalborg og Nørresundby, hvor hun har franarret ældre mennesker deres dankort for så at hæve cirka 60.000 kroner på hvert af dem.

Hun prøvede også sit held med et tredje offer, men han lurede, at der var noget uldent ved situationen og udleverede ikke sit dankort.

Kvinden er nu blevet varetægtsfængslet. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, fordi Nordjyllands Politi mistænker, at hun ikke har arbejdet alene.

Der har i løbet af ugen været flere lignende sager i Nordjylland, hvor svindlere har ringet og udgivet sig for at være fra offerets bank for at få udleveret private oplysninger.

Dette fik politikredsen til at gå ud og advare på det sociale medie X.

»Svindlerne går typisk efter ældre borgere. Modus er ofte, at man ringer op og udgiver sig for at være ansat i forurettedes bank og vil hjælpe forurettede med at undgå svindel og har brug for at få udleveret kort og kode,« skrev de med en opfordring til, at man taler med sine ældre familiemedlemmer om det.