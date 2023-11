Det er ikke kun farligt at sætte sig bag rattet, når man har drukket.

Det kan også blive en ganske bekostelig affære, hvilket en kvinde i Nykøbing måtte sande mandag.

Klokken 10.36 modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters en anmeldelse om, at en bilist i Nykøbing 'kørte noget usikkert'.

Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport.

»Bilisten – en 40-årig kvinde – blev standset på Østerbrogade, og en alkometertest afslørede grunden til den usikre kørsel,« lyder det:

»Promillen var nemlig et godt stykke over to, som er betegnelsen for vanvidskørsel.«

Af den grund blev den 40-årige anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Samtidig blev hendes kørekort blev inddraget på stedet, og den bil, hun kørte i, blev beslaglagt.