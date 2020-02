Københavns beredskab blev torsdag aften kaldt ud til en lidt anderledes opgave.

En kvinde var nemlig blevet låst inde i en pakkeboks og skulle have hjælp til at komme ud.

»Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en type boks, men vi har problemer med at komme ind i den,« sagde den Vagthavende Operationschef hos Hovedstadens Beredskab tidligere på aftenen. Klokken 21.14 oplyses det dog på Twitter, at kvinden er kommet ud.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1229@bt.dk.

Vores redningsspecialister fra #Specialtjenesten arbejder på at få kvinden ud af boksen. Første prioritet er luft. Flere muligheder for endelig frigørelse er i spil, men det tunge materiel køres i stilling. #HBeredskab pic.twitter.com/Ane6u1Fivk — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) February 27, 2020

Det lykkedes en låsesmed at få has på låsen.

Dermed slap Hovedstadens Beredskab for at skulle have borehammere ud, som det ellers var planlagt.

Billeder fra stedet viser, at der ikke er tale om de normale blå og røde pakkebokse, som mange nok tænker på, når de hører ordet 'pakkeboks'.

Redningsspecialister fra Specialtjenesten var også kaldt til stedet for at hjælpe med at få kvinden ud.