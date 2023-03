Lyt til artiklen

En 65-årig kvinde blev i sommer udsat for voldtægt i eget hjem – nu har gerningsmanden fået sin straf.

Der er tale om en 19-årig mand, som fredag er blevet idømt fem års fængsel for en voldtægt og et voldtægtsforsøg begået mod den 65-årige kvinde i juli 2022.

Det har Retten i Holstebro afgjort, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 19-årige tilstod, at han var trængt ind i kvindens hjem af en ulåst dør for at voldtage hende. Han er også dømt for at have frihedsberøvet kvinden, da han voldtog hende.

Men den uhyggelige sag stopper ikke dér.

Manden er nemlig dømt for forsøg på voldtægt, da han en måned efter voldtægten, hvor kvinden blev bundet på hænder og fødder, opsøgte kvinden igen. Det lykkedes dog ikke at trænge ind, da døren var låst.

Den 19-årig ankede dommen på stedet. Han mener, at straffen er for hård.

Omvendt mener senioranklager Flemming Hother, at straffen burde skærpes.

»Jeg forventer at indstille til statsadvokaten, at anklagemyndigheden skal kontraanke dommen til skærpelse. Fem års fængsel er væsentligt mindre, end anklagemyndigheden forventede. En voldtægt er altid alvorlig, og her er den dømte trængt ind i en anden persons hjem og har begået voldtægt – og forsøger endda senere at vende tilbage for at gentage ugerningen,« siger senioranklager Flemming Hother efter dagens dom.

Derfor forventer han at indstille til statsadvokaten, at anklagemyndigheden skal forsøge at få skærpet straffen i Vestre Landsret, lyder det.

Ifølge TV Midtvest forklarede den unge mand i retten, at han var gået forbi huset flere gange og vidste, at der boede en kvinde.

Den 19-årige blev først anholdt i august, efter et vidne havde set ham. Siden har han siddet varetægtsfængslet i sagen.