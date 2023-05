En 21-årig kvinde blev tirsdag aften udsat for et voldsomt overfald, hvilket politiet nu søger vidner til.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i onsdagens døgnrapport.

Kvinden var tirsdag aften ude og gå en tur på en sti, da hun blev udsat for et overgreb.

Kvinden gik ved den nordlige del af Anlægget i Ringsted.

Mellem klokken 22 og 22.30 blev hun overfaldet bagfra en mand, som slog hende i hovedet, hvorefter hun faldt om.

Efterfølgende forsøgte manden at trække kvindens bukser af. Hun satte sig til modværge og gjorde så meget modstand, at manden opgav og stak af.

Kvinden slap med mindre skader, men er stærkt chokeret, oplyser politiet.

Politiet har efterforsket sagen og søger samtidig vidner i sagen.

Gerningsmanden kan være set under flugten fra Anlægget, hvor han løb ad en sti i vestlig retning. Derudover er det muligt, at han kan have fået tydelige skader, da kvinden bed ham kraftigt i enten arm eller hænder.

Om signalement af gerningsmanden oplyser politiet:

175-180 centimeter høj

Almindelig af kropsbygning

Hvid hudfarve og dansktalende uden nogen accent/dialekt

Han lugtede af cigaretter og alkohol

Personer, som har oplysninger i sagen, bedes ringe til politiet på telefon 1-1-4.