En kvinde blev udsat for en meget ubehagelig oplevelse, da hun i sommer sad som kunde i en taxa.

Det fremgår ifølge TV 2 Nord af anklageskriftet i sagen, som begynder fredag i Retten i Aalborg.

I anklageskriftet lyder det, at en 26-årig taxachauffør er tiltalt for at have blufærdighedskrænket og forsøgt at voldtage den kvindelige kunde om natten den 29. juli.

Under turen, der foregik i Aalborg, skal chaufføren ifølge anklagen blandt andet have forlangt oralsex, ligesom han skal have kysset kvinden mod hendes vilje, trukket hendes bluse ned og slikket hende på brysterne.

Det lykkedes dog tilsyneladende kvinden at komme væk fra manden ved at bluffe ham.

Ifølge TV 2 Nord skal kvinden have givet chaufføren sit nummer og antydet, at de kunne være sammen senere. På den måde kom hun ud af taxaen.