En 24-årig kvinde er blevet trukket op af vandet mandag formiddag.

Hun blev fundet død i vandet og reddet op af vanddykkere i lagunen ud for Jollerampen.

Københavns Politi kan nu oplyse, at man har anholdt kvindens kæreste i sagen.

Det er for tidligt at sige noget om dødsårsagen, men Københavns Politi behandler det som mistænkeligt.

Foto: Mikkel Johansen / Byrd

»Vi har anholdt afdødes kæreste i forbindelse med sagen og sigtet ham for drab. Men det er endnu for tidligt at gå i nærmere detaljer omkring sagens omstændigheder, da der er behov for yderligere efterforskning,« siger lederen af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling.

Den anholdte er en 24-årig mand.

Det var en melding om en bil i vandet, der fik beredskab og politi til at rykke ud til strandparken, hvor bilen ligger i vandet i lagunen. De første meldinger gik på, at to personer befandt sig i eller omkring bilen, det er endnu ikke uddybet.

Den 24-årig kvinde blev søndag nat blev meldt savnet. Kvindens pårørende er underrettet.

Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt den 24-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør, skriver politiet. På nuværende tidspunkt har Københavns Politi ikke yderligere oplysninger.