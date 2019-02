En kvinde er ved Retten i Svendborg tiltalt for at have udøvet vold mod sine i alt seks børn.

Mishandlingen af børnene fandt ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, sted på deres bopæl på Fyn.

Ifølge anklageskriftet har moderen mellem 2014 og 2018 udøvet vold og grov vold mod alle seks børn på henholdsvis tre år, seks år, 11, 13, 14 og 15 år.

Moderen skulle blandt andet have truet sine seks børn med at ville slå dem ihjel enten ved halshugning eller ved at begrave dem levende.

Efter anklagemyndighedens opfattelse er børnene også blevet slået med forskellige genstande flere gange ugentligt - med blandt andet en kagerulle, en sammenfoldet ledning, en kost af metal samt fået kastet både knive og kogende vand efter sig.

Moderen skulle angiveligt også have holdt en kniv mod en af børnenes nakke og udtalt: 'Næste gang slår jeg dig rigtigt ihjel' og have taget et halsgreb på nogle af børnene, slået og kastet dem ned i gulvet så hårdt, at de efterfølgende fik vejrtrækningsbesvær og svimmelhed.

Moderen har også taget halsgreb på et af børnene, så barnet tissede i bukserne, ligesom hun angiveligt også har tvangsfodret et af børnene ved at tage maden i hånden og presset det ind i munden, så barnet til sidst kastede op.

Ifølge anklagemyndigheden stod overgrebene på flere gange om måneden.

Sagen bliver behandlet som en domsmandssag ved retten i Svendborg, og moderen kan således risikere fængsel på op til fire år.

Det er uvist, hvordan moderen forholder sig til anklagen.

Sagen begynder den 25. februar.