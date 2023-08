Facebook var tilsyneladende jagtmarken, da en 40-årig kvinde fra Kalundborg jagtede ofre at svindle, og kvinden er nu tiltalt for at have snydt syv personer, lyder det i sagens anklageskrift.

Det vides ikke, hvordan kvinden forholder sig til anklagen, hvor hun snart skal møde i retten.

Her kræves hun i øvrigt idømt en fængselsstraf, hvis hun kendes skyldig. Knap 3100 kroner er kvinden samlet tiltalt for at have snydt de syv ofre for.

Fremgangsmåden har alle syv gange været den samme. Fem gange på Facebook og to gange på den Blå Avis har hun sat varer til salg, som efter betaling ikke er blevet sendt til køberen.

Her har der i flere tilfælde været tale om bokssæt med tv-serien Badehotellet. Ved en anden lejlighed var der tale om et joystick.

Svindlen er sket over flere omgange. De første episoder beskrevet i anklageskrifte, skete i juni 2019. Derefter skete det i sommeren 2021 og igen i januar 2022.

