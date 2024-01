»Hvad rager det hende, når hendes veninde godt gad knalde? Hun siger, at hvis jeg ikke kommer med pengene, vil hun sende billeder til min kone, til mine børn og lægge dem på Facebook.«

»Hun siger til mig, at jeg har knaldet hendes familie og at hun skal have 300.000 kroner.«

En midaldrende mand havde af og til svært ved at styre sin vrede, da han onsdag vidnede i byretten på Frederiksberg.

Han er det centrale vidne i en straffesag mod en 42-årig kvinde, som er tiltalt for at have afpresset ham.

Ifølge tiltalen truede hun i december 2021 med at sende en video og fotos af manden, der havde samleje med hendes niece, til hans kone og andre familiemedlemmer samt dele det på Facebook, hvis ikke hun fik 300.000 kroner.

Kvinden nægter sig skyldig. Hun forklarede i retten, at manden af sig selv havde tilbudt at komme med en undskyldning i form af penge, fordi de havde en strid om andre ting i det danske roma-miljø, som de begge tilhører.

»Så siger jeg til ham, at han hvis han virkelig er mand nok, så kan han give mig 300.000 for de optagelser. Men jeg siger også, at jeg ville glæde mig til at se de penge på bordet, men jeg ville aldrig tage imod dem, men sende dem til hans kone sammen med videoen,« forklarede kvinden.

»Han tror, at han kan lukke min mund ved at give mig penge. Men jeg er ikke mafia. Hvis han tror, at han kan gøre det mod min brors datter, så er det virkelig ikke i orden. Vi er en meget tæt familie – en slægtning af roma.«

»Jeg er selv blevet truet med, at jeg bliver dræbt, så mit hoved bliver sendt på et fad til min mors adresse,« tilføjede kvinden.

Manden forklarede i retten, at han i første omgang søgte hjælp hos sin advokat, da han følte sig afpresset og frygtede at blive til grin. Advokaten rådede ham til at indlede en slags forhandling med kvinden, så der kunne samles beviser til en politianmeldelse.

Og kort før jul anmeldte han den nu tiltalte kvinde. Få timer efter, at politiet havde sigtet hende og advaret hende mod at tage kontakt til manden eller hans familie, sendte hun billeder og video af hans seksuelle aktivitet med hendes niece til mandens kone – og senere også til hans svigerinde.

Derfor er den 42-årige kvinde også tiltalt for blufærdighedskrænkelse over for den utro mands kone og hans svigerinde.

»Hun har ødelagt det for mig. Hun har ikke bare sendt det til min kone og mine børn, men også op til Norge og til hele Sverige. Folk begyndte at ringe til mig og spørge, hvad fanden det var for noget, efter hun havde sendt billederne hele Jorden rundt,«

Der ventes dom i sagen i begyndelsen af februar.