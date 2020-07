Der er lørdag aften sket en motorcykelulykke på Bornholm.

Ifølge B.T.'s mand på stedet er der tale om en kvinde, som var ved bevidsthed efter ulykken.

Hun skulle dog have fået voldsomme skader - især på det ene ben.

Hos Bornholms Politi er der på nuværende tidspunkt ikke meget information at hente om ulykken.

»Jeg kan bekræfte, at der er sket en ulykke, men mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, for jeg har travlt med at hjælpe patruljen på stedet,« lyder meldingen fra vagtchefen.

Ulykken skete på Slamrebjergvej i Nexø.

Både politi, ambulance og akutlæge er på stedet.

B.T. følger sagen...