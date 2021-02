De fleste af os kender sikkert til, at man kan blive lidt brødflov hen på aftenen.

Noget kan i hvert fald tyde på, at det var tilfældet for en 34-årig kvinde, da hun sent onsdag aften var et smut i Bilka i Viborg.

Her blev hun taget med en noget utraditionel form for tyvekoster, skriver TV MidtVest.

»Jeg tænker simpelthen, at hun må være blevet sulten, og så har hun været ude for at stjæle en flaske Beauvais ketchup, Steff Houlberg pølser og en Bäncke burgerdressing,« siger politikommissær Andreas Andersen fra Viborg Lokalpoliti.

Kvinden blev opdaget af personalet i Bilka, da hun forsøgte at forlade forretningen uden at have betalt for posen med pølser og dyppelse.

Politiet blev derfor tilkaldt, og ved en visitation stod det klart, at den 34-årige kvinde havde forsøgt at smugle madvarer for i alt 82 kroner ud af forretningen.

Ifølge politikommissær Andreas Andersen hører det til sjældenhederne, at det midt- og vestjyske politi bliver kaldt ud til tyverier, der indebærer pølser og ketchup. Det sker langt oftere, at tyvene går efter elektronik eller dyre fødevarer, der kan sælges videre.

Foruden en bortvisning fra Bilka i Viborg, så kan den 34-årige pølsetyv se frem til en bøde.