Lørdag skal en dommer afgøre, om den anholdte skal fængsles for drabsforsøg på kvinde i Greve.

En 43-årig kvinde var natten til fredag tæt på at miste livet i Greve, da hun ved sit hjem blev udsat for et voldeligt overfald.

I løbet af fredagen er det lykkedes Midt- og Vestsjællands Politi at anholde den mistænkte, der ligesom offeret kommer fra Greve.

- Politiet har efterforsket sagen meget grundigt hele dagen, og det har ført til anholdelse af den 40-årige mand, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Lørdag vil den sigtede blive krævet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør. Politiet ønsker inden da ikke at give flere oplysninger i sagen.

Tidligere fredag oplyste politiet, at kvindens mindreårige datter var i huset på Olsbækshave, da overfaldet skete. Kvinden er stadig indlagt på et sygehus, men hun er uden for livsfare.

I første omgang kendte politiet ikke motivet til overfaldet. Det er uvist, om de efterfølgende undersøgelser og afhøringer har bragt efterforskerne tættere på den del af sagen.

