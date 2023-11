På en parkeringsplads i Høje Gladsaxe blev en kvinde sent tirsdag aften stukket med kniv.

Skaderne var i første omgang så voldsomme, at hun var i livsfare, oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Hun blev stukket tre gange i brystregionen, og der var derfor tale om livstruende skader. Hun blev derfor kørt til Rigshospitalet,« oplyser vagtchef Thomas Christensen.

Kvinden er dog uden for livsfare onsdag morgen.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, men politiet har en formodning om, hvem vedkommende er.

»Vi har en formodning om, hvem der er tale om,« lyder det fra vagtchefen, der dog ikke kan komme det nærmere.

Det er politiets opfattelse, at kvinden og gerningsmanden havde et kendskab til hinanden forud for hændelsen.

Politiet modtog anmeldelsen 23.22.

