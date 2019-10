En kvinde er søndag blevet stukket i maven ved en Cafe på Amager.

Politiet er til stede i området omkring Maltagade og Siciliensgade med blandt andet hundepatruljer.

Kvinden er blevet kørt på hospitalet til behandling.

En mand og en kvinde er anholdt i sagen, oplyser Københavns Politi til TV 2.

To personer, en kvinde og en mand, er blevt anholdt i forbindelse med et knivstikkeri på Amager. Foto: Byrd - joh

Vidner beskriver, at politiet arbejder omkring værtshuset Cafe Smil, der ligger på Maltagade.

Mindst én person er blevet ført væk i spordragt.