29-årig fortryder deling af video fra drab i Marokko. Hun vil betale erstatning til de efterladte.

En kvinde er af Retten i Næstved blevet dømt for at dele en video, som viser drabet på en ung dansk kvinde i Marokko i december. Det oplyser anklagemyndigheden mandag.

Straffen er fastsat til fængsel i tre måneder, som dog er gjort betinget af, at hun udfører samfundstjeneste i 80 timer.

Den dømte er en kvinde på 29 år. Hun er ikke tidligere straffet. I retsmødet tilstod hun lovovertrædelsen, oplyser anklagemyndigheden i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Hun udtrykte fortrydelse over det, hun havde gjort, fortæller senioranklager Rune Jensen.

Landet over er en række personer blevet sigtet af politiet for at distribuere videoen fra forbrydelsen. Mandagens dom i Næstved menes at være den første.

Under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko blev to unge kvinder i december overfaldet og dræbt. Ofrene var den 24-årige Louisa Vesterager Jespersen, der stammede fra Ikast, og den 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland i Norge.

Nogle af de formodede gerningsmænd erklærede senere troskab til Islamisk Stat.

I Marokko stilles i alt 24 personer for retten, og anklageren går angiveligt efter dødsstraf til enkelte af de tiltalte, er det tidligere kommet frem.

Om sagen i Næstved om delingen af en videosekvens oplyser senioranklager Rune Jensen, at han netop bad om en straf på ikke under tre måneders fængsel.

Kvinden modtog dommen. Men Statsadvokaten i København skal nu vurdere sagen og har mulighed for at anke strafudmålingen til Østre Landsret.

I marts oplyste politiet, at i alt 14 var blevet sigtet for at dele videoen typisk via Facebook Messenger eller andre sociale medier. Messenger var netop det medie, som den 29-årige benyttede.

Der er stor spredning i alderen på de sigtede, fortalte politiet i marts. Den ældste er 69 år. De to yngste på 13 og 14 år kan på grund af deres alder ikke straffes.

Lovovertrædelsen består i uberettiget at videregive billeder, der vedrører en anden persons private forhold under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Bestemmelsen er hidtil især blevet brugt i tilfælde, hvor der er spredt krænkende billeder med seksuelt indhold, oplyser senioranklageren.

I øvrigt har den 29-årige kvinde indvilget i at betale godtgørelse for tort til de to forældre. Beløbet er 2000 kroner til hver.

