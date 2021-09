En såkaldt 'russerpose' fyldt med parfumer var, hvad en 46-årig kvinde søndag blev taget med på vej ud af Magasin.

Her havde en butiksvagt holdt øje med hende på overvågningskameraet og set, at hun puttede flere parfumer ned i sin taske.

Da kvinden begynder at gå mod udgangen uden at have betalt for parfumerne, holder butiksvagten hende tilbage og finder efterfølgende 10 parfumer i hendes taske.

Derfor fremstilles hun mandag i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Det fortæller Østjyllands Politi.

»Parfumerne havde hun gemt i en såkaldt 'russerpose', som er lavet af et særligt materiale, man kan putte tingene ned i, så alarmerne ikke går af,« forklarer kommunikationsmedarbejder, Jacob Christensen, fra Østjyllands Politi.

Den 46-årige kvinde fremstilles derfor i dag i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, da politiet allerede kender hende fra flere lignende forhold med andre butikstyverier.

Hvad hun tidligere har stjålet, oplyser politiet ikke.

Kvinden har også tidligere en dom af den karakter på straffeattesten.