En 36-årig kvinde er blevet anholdt for at have stukket sin 40-årige ekskæreste med en kniv.

Det skriver TV 2 Nord.

Episoden fandt sted mandag aften på Umanakvej i Grønlandskvarteret i Aalborg, hvor der opstod en uoverensstemmelse.

Manden blev bragt til Aalborg Universitetshospital.

Hans tilstand er, ifølge Aalborgs Politi, stabil.