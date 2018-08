En handlekraftig kvinde afværgede tilsyneladende en voldtægt for to uger siden, og nu søger politiet vidner i sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser fredag morgen vidner, der kan hjælpe ordensmagten til at finde gerningsmanden.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at voldtægtsforsøget ifølge anmeldelsen har fundet stedet fredag den 10. august klokken cirka 01.45 i baggården til Østergade 19 i Esbjerg. Det er få meter fra stationsbygningen.

Ifølge politiet lykkedes det kvinden ‘at sparke sig fri og flygte fra stedet’ og slap dermed for at blive offer for en grusom sædelighedsforbrydelse.



Signalement af gerningsmanden

18 - 23 år

Cirka 175 centimeter høj

Østeuropæisk udseende, muligvis fra Balkanområdet

Talte gebrokkent engelsk

Lysebrun hudfarve

Almindelig af bygning

5 - 7 centimeter langt, brunt hår, lidt bølger/krøller på toppen og kort i siderne

Rundt ansigt

Brune øjne

Var iført sorte cowboybukser og sort forvasket/gammel hættetrøje

Medbragte en hvid plasticpose

Man kan kontakte politiet på 1-1-4.