En 23-årig kvinde er nu sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, da hun søndag aften kørte galt på Hillerødmotorvejen ved Værløse.

Kvinden havde nemlig sniffet lightergas under køreturen og fik så et ildebefindende, som bevirkede til, at hun kørte galt.

Bilen ramte først det højre og dernæst det venstre autoværn på motorvejen, skriver sn.dk.

I bilen sad også kvindens fire-årige søn, og derfor er kvinden også sigtet for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.