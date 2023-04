Lyt til artiklen

To dage før en uhyggelig episode på en villavej i Hørsholm fandt en mand et afskedsbrev på sin iPad. Brevet var underskrevet af ham selv. Men han havde ikke selv skrevet det. Og han havde ingen intentioner om at tage sit eget liv.

Sådan har en mand forklaret til politiet om sin ekshustru, der tirsdag sidder på anklagebænken i Retten i Lyngby.

Hun er tiltalt for på en forårsdag sidste år at have forsøgt at slå sin mand gennem 27 år ihjel.

Selv nægter hun sig skyldig.

Kvinden erkender i sin forklaring tirsdag, at hun har skrevet brevet på mandens iPad, men at det ikke var ment som et afskedsbrev.

»Jeg skrev det, så han kunne se, hvordan jeg har det. Jeg ønskede, at han skulle forstå det. Det var totalt sindssygt,« forklarer kvinden.

Ifølge sagens anklageskrift stak kvinden sin ægtemand med en hobbykniv i halsen, i bugen og på kinden på et badeværelse i deres fælles hjem 3. marts sidste år. Kort efter blev kvinden fundet af politiet ved en mark kort derfra. Hun havde selv flere snit på kroppen.

»Jeg husker, at jeg står i gangen med en hobbykniv i hånden. Det næste øjeblik vågner jeg med ham (hendes mand, red.) oven på mig. Jeg har stadigvæk kniven i hånden,« forklarer kvinden og bryder sammen.

»Jeg ville bare gerne dø. Så jeg gik ud i skuret lige efter og fandt en saks, som jeg begyndte at stikke mig selv med – og så løb jeg væk,« forklarer kvinden.

I ugen op til episoden havde ægteparret gennem knap 30 år haft det særligt svært, forklarer kvinden.

»Jeg havde optaget lån i både hans og mit navn, fordi vi manglede penge. Jeg turde ikke sige det til ham, fordi han hidser sig op. Jeg får skylden for alt. Det var mig, der stod for alt,« forklarer kvinden og understreger, at lånene blev brugt til deres fælles forbrug, til mandens firma og hans interesser.

Kvinden lægger i sin forklaring ikke skjul på, at hendes mand var årsagen til, at hun ikke længere ønskede at leve.

»Mit liv var at servicere ham, og med tiden forsvandt min personlighed længere og længere væk. Det hele havde hobet sig op, og til sidst kunne min krop ikke mere,« forklarer kvinden videre, mens hendes lommetørklæde bliver mere og mere vådt.

Og det var således også derfor, at kvinden fandt sig selv med en hobbykniv i hånden den forårsdag. Men det var ifølge hende ikke med hensigt om at dræbe sin mand. Derimod med en mission om at ende hendes eget liv.

Kvinden sidder foruden drabsforsøg også tiltalt for flere forhold om databedrageri, hvor hun ifølge anklageskriftet har optaget flere lån i mandens navn.

Tirsdag er den første dag ud af de to retsdage, der er sat af til sagen.

